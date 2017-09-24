Синоптики назвали сроки наступления зимы в Москве

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что зима наступит в столице 10-14 ноября.

До конца сентября жителей центрального региона ожидает сухая комфортная погода. Середина рабочей недели будет прохладной, однако в следующие выходные придет очередная волна тепла, пишет «Российская газета».

Синоптики прогнозируют температуру в октябре 10-15 градусов выше нуля. Однако ночью столбики термометров могут показать минусовые отметки и опуститься до -3 градусов.

Накануне в Подмосковье зафиксировали первые заморозки. Термометры показали -0,6 градуса.