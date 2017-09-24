Синоптики назвали сроки наступления зимы в Москве
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что зима наступит в столице 10-14 ноября.
До конца сентября жителей центрального региона ожидает сухая комфортная погода. Середина рабочей недели будет прохладной, однако в следующие выходные придет очередная волна тепла, пишет «Российская газета».
Синоптики прогнозируют температуру в октябре 10-15 градусов выше нуля. Однако ночью столбики термометров могут показать минусовые отметки и опуститься до -3 градусов.
Накануне в Подмосковье зафиксировали первые заморозки. Термометры показали -0,6 градуса.
Следующая новость Телефонная книга Адольфа Гитлера ушла с молотка за 45 тыс. долларов
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии