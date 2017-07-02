Синоптики дали пессимистичный прогноз на лето
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что лето в центральной России так и не наступит.
Он сказал: «На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадёживающих прогнозов по поводу жары под 25 — 30 °C».
Он подчеркнул, что лето в этом году будет «скомканным», а открыть купальный сезон так и не придется.
В московском метеобюро сообщили, что июнь в столице был самым холодным за последние 14 лет, пишет РИА Новости.
30 июня в Москве выпало 90% месячной нормы осадков. Вследствие непогоды в Центральном федеральном округе погибли два человека, еще 22 пострадали.
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