Синоптики дали пессимистичный прогноз на лето

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что лето в центральной России так и не наступит.

Он сказал: «На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадёживающих прогнозов по поводу жары под 25 — 30 °C».

Он подчеркнул, что лето в этом году будет «скомканным», а открыть купальный сезон так и не придется.

В московском метеобюро сообщили, что июнь в столице был самым холодным за последние 14 лет, пишет РИА Новости.

30 июня в Москве выпало 90% месячной нормы осадков. Вследствие непогоды в Центральном федеральном округе погибли два человека, еще 22 пострадали.