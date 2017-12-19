Синицы учат сородичей не трогать опасную пищу

Ученые выяснили, что синицы учат других птиц не трогать невкусную или опасную пищу.

Исследователи провели эксперимент с большими синицами, на примере которых они показали, как от одних особей к другим передается знание о том, какая пища вкусная и безопасная, а какую трогать не нужно.

Оказалось, что попробовав горький горошек, птицы выражали неудовольствие, мотая головой или вытирая клюв о доску. Синицы, наблюдавшее это, в дальнейшем пытались попробовать горошек реже, чем птицы, которые не видели реакции других особей, передает портал «Популярная механика».

Ученые убедились, что синицы умеют выражать отвращение и понимать, когда его испытывают другие птицы.