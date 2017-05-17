В Сингапуре автомобили продают из автомата

В Сингапуре установили автомат по продаже спорткаров. В башне высотой в 15 этажей содержатся 60 автомобилей.

Покупателю остается только выбрать машину на сенсорном дисплее и оплатить ее. Автомат сам подаст купленное авто новому владельцу, сообщает Nation News со ссылкой на телеканал «360».

Башня с автомобилями принадлежит компании Autobahn Motors. По словам главы проекта, установка автомата преследует несколько целей – он служит рекламой компании, демонстрирует инженерные возможности разработчиков, а также решает проблему места для хранения большого количества автомобилей.