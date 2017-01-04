Синдзо Абэ заявил о строительстве новой страны

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония приступает к строительству "новой страны", которая сама будет определять свое будущее. Главное внимание администрация Абэ в 2017 году намерена уделить экономике и активной дипломатии во внешней политике.

"Сейчас пора смотреть в будущее, на последующие 70 лет, и начать строительство новой страны", — сказал Абэ журналистам. По его словам, будущее японцев это "не то, что кто-то еще им должен дать". "Мы, японцы, построим его своими руками — сейчас как раз нужны усилия, чтобы сделать это", — добавил премьер.

В 2017 году исполняется 70 лет со времени создания в Японии под эгидой США послевоенной "мирной конституции", которую правительство Абэ стремится изменить, чтобы получить большую самостоятельность в вопросе обороны страны, сообщает РИА Новости.

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