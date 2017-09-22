Символы Победы поставят на учет

В Госдуме настаивают на законодательном закреплении перечня символов Победы для того, чтобы ограничить их использование в маркетинговых целях.

Речь идет о георгиевской ленте, образах Родины-матери и Солдата-освободителя и других символах, пояснил «Парламентской газете» представитель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.

«Сейчас такой список нигде законодательно не закреплен, что приводит к злоупотреблениям со стороны, скажем так, недалеких предпринимателей», - отметил он.

Собеседник издания разъяснил, что законодательное закрепление перечня символов Победы необходимо для предотвращения их использования в различного рода рекламных акциях, которые не имеют никакого отношения к Великой Отечественной войне. Такие действия должны пресекаться, подчеркнул парламентарий.

В то же время закон не будет затрагивать бизнесменов, использующих символы Победы для создания сувениров, посвященных памятным датам войны.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Дума
Следующая новость В «Зарядье» открыли лекторий

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО