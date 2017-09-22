Символы Победы поставят на учет

В Госдуме настаивают на законодательном закреплении перечня символов Победы для того, чтобы ограничить их использование в маркетинговых целях.

Речь идет о георгиевской ленте, образах Родины-матери и Солдата-освободителя и других символах, пояснил «Парламентской газете» представитель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.

«Сейчас такой список нигде законодательно не закреплен, что приводит к злоупотреблениям со стороны, скажем так, недалеких предпринимателей», - отметил он.

Собеседник издания разъяснил, что законодательное закрепление перечня символов Победы необходимо для предотвращения их использования в различного рода рекламных акциях, которые не имеют никакого отношения к Великой Отечественной войне. Такие действия должны пресекаться, подчеркнул парламентарий.

В то же время закон не будет затрагивать бизнесменов, использующих символы Победы для создания сувениров, посвященных памятным датам войны.