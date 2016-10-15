Симоньян рассказала о «чудовищном» давлении на российских журналистов на Западе

Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что российские журналисты работают на Западе под чудовищным давлением со стороны местных властей.

Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил проект резолюции под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", в которой утверждается, в частности, что Россия ведет информационную войну против Евросоюза.

Притеснения журналистов входящих в МИА "Россия сегодня" информагентств РИА Новости и Sputnik, а также RT участились в последние месяцы. В конце апреля в Турции был заблокирован сайт агентства Sputnik. В марте власти Латвии заблокировали российское новостное агентство Sputnik и сообщили о закрытии ресурса в доменной зоне.lv.