Сим-карты с «левыми» данными о владельце будут блокировать

Сотовые операторы будут блокировать сим-карты абонентов, которые предоставили недостоверные сведения о себе.

По мнению автора законопроекта сенатора Людмилы Боковой, причиной внесения поправок к закону «О связи» послужил теракт, произошедший в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

Как отмечает «РБК», второе чтение законопроекта может состояться в июле.

Если поправки к закону вступят в силу, что операторы связи при продаже сим-карт должны будут проверять данные абонента через «единую систему идентификации», которая используется для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Проверке подлежат фамилия, имя, отчество, дата рождения и данные документа, удостоверяющего личность абонента, сообщает «Федерал пресс».