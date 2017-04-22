В Симферополе заложили фундамент главной Соборной мечети

В Симферополе состоялась торжественная церемония в честь строительства здания Соборной мечети. На ней был залит фундамент главной мечети Крыма.

Как сообщает Lenta.ru, на мероприятии присутствовали глава полуострова Сергей Аксенов, муфтий мусульман региона Эмирали Аблаев, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Аксенов заявил: «Строящийся объект будет украшением нашей республики. Эта мечеть будет знаковым местом для всех мусульман Крыма».

Зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек подчеркнул, что «строительство мечети стало возможно только в российском Крыму, потому что в украинский период мусульмане постоянно сталкивались со всевозможными препятствиями».

В компании-подрядчике, который будет заниматься строительством мечети, рассказали, что примерный объем средств на возведение здания составит около четырех миллиардов рублей. Директор организации Энвер Имераджиев добавил, что «это будут деньги россиян-добродетелей».

Открытие мечети ожидается 21 апреля 2019 года - в день празднования пятой годовщины подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о реабилитации репрессированных народов Крыма.

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Места: Крым
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