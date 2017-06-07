В Симферополе двойной разрыв трубы лишил горожан воды

В домах жителей симферопольского района Пневматика из-за аварии на водопроводе пропала вода.

Инцидент произошел еще 6 июня, однако на данный момент водопровод привести в порядок не смогли.

Власти города оправдывают ситуацию тем, что во время ремонта после разрыва трубы на центральном водоводе произошел новый разрыв, поэтому работы затянулись, сообщает «Новый Крым».

Сегодня ГУП «Вода Крыма» организовал подвоз бесплатной воды машиной. До этого жители района раскупили в соседних магазинах всю бутилированную воду.