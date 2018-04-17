Силы НАТО в Европе проиграют в войне с Россией

У НАТО недостаточно сил в Европе, чтобы противостоять России в случае начала вооруженного конфликта. Об этом заявили эксперты альянса.

По их словам, РФ сосредоточила на границах с Европой семь армий. Их достаточно для того, чтобы победить войска НАТО за 60 часов.

Аналитики отмечают, что эффективное сдерживание российской армии, а также ее разгром возможны только при условии усиления сил альянса на европейской территории, сообщает НСН со ссылкой на британские СМИ.