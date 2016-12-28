Силуанов высоко оценил шансы РФ отсудить у Украины 3 млрд долларов
По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, шансы России выиграть у Украины судебную тяжбу по государственному долгу в три миллиарда долларов, достаточно высоки.
- Надеюсь, что решение суда будет объективным, сейчас не хочется забегать вперед, но считаю, что у нас достаточно высокие шансы с тем, чтобы позиция РФ в этом суде была выигрышной, — цитирует Силуанова РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».
Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона рассмотрит иск РФ к Украине 17-20 января 2017 года.
Российский министр также выразил сожалением в связи с тем, что все это время «Украина больше имитировала деятельность» по достижению договоренностей с Россией, чем реально делала.
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