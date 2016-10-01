Силуанов сообщил о стабильном прохождении российской экономики через кризис

Выступая на семинаре для депутатов Госдумы в подмосковном Аносино, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российская экономика пережила очень непростой период.

- Последние два года были шоковыми для бюджета. Мы столкнулись с резким сокращением притока валюты в страну, сжатием платежного баланса за этот период. Если посмотреть, в какие периоды это бывало: когда развалился СССР, в конце прошлого века, когда произошли девальвация и последствия финансового кризиса. В этот раз мы прошли более-менее стабильно этот сложнейший для страны период, - цитирует Силуанова ТАСС.

Министр пояснил, что стабильность во время кризиса была обусловлена накоплением «запаса прочности» в виде резервов за последнее десятилетие.

- Говорили, что Минфин копит кубышку, зачем он вкладывает в активы иностранных государств, лучше бы в свою вкладывал... Но правильность той политики, которая проводилась, доказана, - подчеркнул Силуанов.

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