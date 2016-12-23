Силуанов сообщил о бездефицитном бюджете на 2019 год при нефти в 45 долларов

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что при цене на нефть в 45 долларов за баррель бюджет России на 2019 год будет сбалансированным.

По словам министра, дефицит бюджета РФ без продажи акций «Роснефти» составил бы 3,5 процента ВВП. При этом Сулуанов не исключил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2016 года может оказаться ниже 3,7 процента ВВП.

- В целом бюджет будет исполнен с дефицитом 3,7 процента. Мы так и закладываем в закон о бюджете. Но последние данные по бюджетным тратам не исключают, что цифра может быть несколько более оптимистична, - цитирует Силуанова ТАСС.

Как подчеркнул глава финансового ведомства, спад ВВП России по итогам 2016 года может составить 0,5-0,6 процента.

- В 2017-2019 годы структура источников финансирования дефицита федерального бюджета принципиально изменится: основным источником станут государственные заимствования, доля которых увеличится до 91 процента в 2019 году против 20 процентов в 2016 году. Привлечение средств будет осуществляться исключительно за счет внутренних заимствований, чистые внешние заимствования будут отрицательными, - заявил Силуанов.