Силуанов разъяснил суть предложенной Путиным налоговой реформы

Министр финансов РФ Антон Силуанов разъяснил суть налоговой реформы, о которой сказал в Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин. По словам министра, речь идет о снижении «прямых налогов».

- Налоговая система должна стимулировать экономический рост. В связи с этим планируется расширить использование налоговых преференций, одновременно отменив льготы, которые не помогают росту, - цитирует Силуанова РИА «ФедералПресс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

При этом Силуанов выступает против введения прогрессивного подоходного налога, он считает, что плоская шкала НДФЛ доказала свою эффективность.

Ранее в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поручил принять все необходимые поправки в Налоговый кодекс в 2018 году и ввести их в силу с 2019 году.

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Места: Россия
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