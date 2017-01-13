Силуанов рассказал о возможности сохранения Резервного фонда
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что сохранение средств Резервного фонда России в текущем году зависит от цен на нефть.
По его словам, если цены на нефть будут оставаться на уровне 50 долларов за баррель, то объем дополнительных доходов составит около одного триллиона рублей. Благодаря этому Резервный фонд будет сохранен, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что в течение прошлого года объем фонда сократился в 3,7 раза и в настоящее время составляет примерно 970 миллиардов рублей.
В нынешнем году использование средств фонда может начаться уже в марте-апреле. При этом Силуанов прогнозировал, что в течение 2017 года они могут быть исчерпаны полностью.
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