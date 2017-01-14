Силуанов рассказал об условиях снижения налоговой нагрузки

В ближайшие пять лет снижение налоговой нагрузки на бизнес возможно только при дополнительном снижении расходов бюджета, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, дискутируя с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на Гайдаровском форуме.

По словам Силуанова которые приводит ТАСС, Минфин выступает за снижение налоговой нагрузки.

В свою очередь Шохин предложил выстроить схему снижения налоговой нагрузки до 2025 года именно сейчас, так как если не выстроить схему снижения налоговой нагрузки, то элемент неопределенности вырастет.

- Мы принимаем сейчас трехлетний бюджет, зная, что в 2018 году налоговая политика будет пересмотрена, - считает глава РСПП.

Силуанов, отвечая на реплику Шохина, пояснил, что снизив налоги сейчас, нечем будет платить зарплату и пенсии.

- Если мы снижаем налоги, тогда сразу говорим - мы откажемся от того-то и того-то. Это будет серьезный разговор, - резюмировал министр.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Организации: Минфин
Следующая новость Налоговая нагрузка в РФ может стать ниже в случае снижения доли теневой экономики

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО