Силуанов рассказал об условиях снижения налоговой нагрузки

В ближайшие пять лет снижение налоговой нагрузки на бизнес возможно только при дополнительном снижении расходов бюджета, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, дискутируя с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на Гайдаровском форуме.

По словам Силуанова которые приводит ТАСС, Минфин выступает за снижение налоговой нагрузки.

В свою очередь Шохин предложил выстроить схему снижения налоговой нагрузки до 2025 года именно сейчас, так как если не выстроить схему снижения налоговой нагрузки, то элемент неопределенности вырастет.

- Мы принимаем сейчас трехлетний бюджет, зная, что в 2018 году налоговая политика будет пересмотрена, - считает глава РСПП.

Силуанов, отвечая на реплику Шохина, пояснил, что снизив налоги сейчас, нечем будет платить зарплату и пенсии.

- Если мы снижаем налоги, тогда сразу говорим - мы откажемся от того-то и того-то. Это будет серьезный разговор, - резюмировал министр.