Силуанов рассказал о плавном росте зарплат бюджетников в 2017 году

В следующем году зарплаты работников бюджетной сферы, в том числе и врачей, будут расти более плавно, чем это планировалось, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании в Казани.

По его словам, плавное повышение будет в том числе и по врачам, которые находятся в системе ОМС и вне системы.

- Здесь нужно отработать с федеральными структурами вопросы этой индексации, возможно, здесь вы сможете сэкономить часть денег, с другой стороны не будет никаких резких движений в этой части, - приводит ТАСС слова Силуанова.

Правительство РФ в 2017 году ужесточит сроки распределения субсидий регионам, при нарушении сроков деньги будут направлены в резервный фонд. С 1 марта должны быть заключены соглашения с субъектом РФ.

По словам министра, правительством также принято решение об увеличении сроков выдачи бюджетных кредитов регионам.

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