Силуанов прокомментировал намерение Киева обжаловать решение суда Лондона

Глава Минфина России Антон Силуанов прокомментировал решение Украины подать апелляцию на решение суда по долгу в три миллиарда долларов.

«Мы уверены, что эта апелляция будет рассмотрена так же объективно, как и решение Высокого суда Лондона», - цитирует РИА «Новости» высказывание министра в эфире телеканала «Россия 24».

Силуанов отметил, что Москва примет все меры по взысканию с Киева задолженности. При этом он добавил, что сумма долга уже превышает три миллиарда долларов. С момента невыплаты наросли проценты и они будут учтены в окончательной сумме, которую Россия истребует с Украины.