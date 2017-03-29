Силуанов прокомментировал намерение Киева обжаловать решение суда Лондона
Глава Минфина России Антон Силуанов прокомментировал решение Украины подать апелляцию на решение суда по долгу в три миллиарда долларов.
«Мы уверены, что эта апелляция будет рассмотрена так же объективно, как и решение Высокого суда Лондона», - цитирует РИА «Новости» высказывание министра в эфире телеканала «Россия 24».
Силуанов отметил, что Москва примет все меры по взысканию с Киева задолженности. При этом он добавил, что сумма долга уже превышает три миллиарда долларов. С момента невыплаты наросли проценты и они будут учтены в окончательной сумме, которую Россия истребует с Украины.
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