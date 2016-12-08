Силуанов прогнозирует дефицит бюджета в 2016 году на уровне 3,7 процента ВВП

Министр финансов РФ Антон Силуанов прогнозирует дефицит бюджета по итогам 2016 года на уровне 3,7 процента ВВП, однако доходы от приватизации государственных компаний позволят оптимизировать траты из правительственных резервов. Об этом глава финансового ведомства рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

- В условиях достаточно высокого дефицита бюджета в текущем году – это 3,7 процента ВВП – доходы от приватизации и источники финансирования бюджета, которые мы получим, дали нам возможность сократить и оптимизировать траты из резервов правительства РФ, а также минимизировать объемы заимствований на финансовом рынке, - цитирует Силуанова ТАСС.

По словам министра, общий объем поступлений в бюджет от продажи государственных активов составит около 1,1 триллиона рублей.

- В этом году общий объем доходов и поступлений, который получит бюджет от продажи активов государства, составит около 1,1 триллиона рублей. Такого значительного поступления не было за последние десятки лет, - подчеркнул Силуанов.

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