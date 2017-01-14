Силуанов призвал к переходу на НДД в нефтяной отрасли

Министр финансов России Антон Силуанов призвал как можно скорее перейти на новый порядок налогообложения в нефтяной отрасли. По его словам, пришло время переходить с НДПИ на НДД.

Кроме того, он призвал отменить индивидуальные льготы и прекратить их предоставлять отраслевыми ведомствами.

- Мне кажется, вопрос об изменениях налоговых режимов в нефтянке - это вопрос вчерашнего дня, нужно срочно принимать это решение, чтобы с 2018 года вводить новый порядок налогообложения сначала в виде эксперимента, как мы договариваемся, а потом уже распространять, - сказал Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме. Об этом сообщает «Интерфакс».