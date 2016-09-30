Силуанов назвал дефицит бюджета в 2016 году
Министерство финансов России в поправках в федеральный бюджет 2016 года учитывает приватизацию части пакетов компаний «Башнефть» и «Роснефть» до конца года, дефицит в текущем году может увеличиться до 3,5-3,7 процента ВВП, его размер, в частности, будет зависеть от структуры сделки по «Башнефти».
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.
- Да, в этом году мы ставим «Роснефть» и «Башнефть». Дефицит увеличится до 3,5-3,7 процента ВВП, - отметил он.
По словам Силуанова, такой рост дефицита по сравнению с планом может произойти в результате уточнения ряда расходов.
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