Силовые структуры получили приоритет перед медициной и образованием

Дополнительные нефтяные доходы Кремль распределил в силовых структурах, предсказуемо обойдя вниманием здравоохранение и образование.

В 2017 году за счет более высоких цен на нефть государство получит 14,7 трлн рублей, а не 13,5 трлн рублей, как предполагал Минфин в конце 2016 года при подготовке закона о бюджете.

Правда, бюджет все равно останется дефицитным: расходы составят 16,6 трлн рублей.

Одну из самых значительных сумм Минфин выделит на госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности». МВД получит дополнительно 11,4 млрд рублей. В результате бюджет программы увеличится до 646,4 млрд рублей.

При этом зарплатный фонд «полевым» сотрудникам МВД будет урезан.

Дополнительные 2,8 млрд рублей для Генпрокуратуры пойдут на материально-техническое обеспечение надзорного ведомства и обслуживание и развитие защищенной сети передачи данных — по 1,5 млрд и 1,1 млрд руб. соответственно. Всего в 2017 году ведомство получит 64,2 млрд рублей.

В исходном законе о бюджете на 2017 год на правоохранительную деятельность и национальную безопасность было отведено 1,9 трлн рублей. Это около 11% от общего объема расходов российской казны.

Дополнительные 1,8 млрд рублей, которые получит программа «Развитие здравоохранения», Минздрав должен будет потратить на ремонт и закупку оборудования для многочисленных исследовательских институтов.

Минобрнауки дополнительно получит на программу «Развитие образования» 1,3 млрд рублей.

Программу «Социальная поддержка граждан» Минфин собирается урезать на 392,7 млн руб. Правительство запланировало снизить пособия по беременности, родам и для семей погибших военнослужащих, а также компенсации для граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС по причине уточнения численности получателей, отмечает РБК.