Силовики задержали заммэра города Арамили Свердловской области

Полиция города Арамили Свердловской области задержала заместителя мэра Александра Мельникова.

Как сообщает агентство URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах, делом будет заниматься СКР, однако в самом ведомстве комментировать задержание чиновника отказались.

Мэр города Владимир Герасименко так прокомментировал случившееся: «Последнюю неделю Александр Георгиевич отсутствовал на рабочем месте из-за трагических семейных обстоятельств, он был в другом городе. Мне о его задержании ничего не известно». Причины задержания 48-летнего чиновника пока не названы.

Известно, что последнюю неделю Мельников находился в родном поселке Рефтинский, где прежде он был главой. В течение последних трех лет он занимал должность заместителя мэра Арамили.