Силовики задержали более 25 человек по подозрению в экстремизме

Сотрудники ФСБ совместно с центром «Э» МВД и бойцами спецназа провели в Москве и Подмосковье крупную спецоперацию, итогом которой стало задержание свыше 25 человек.

Все они подозреваются в экстремизме и пособничестве терроризму, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентств, задержания проходили по нескольким десяткам адресов. Предполагается, что задержанные могут быть связаны с ваххабитским подпольем в России.