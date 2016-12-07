Силовики задержали более 25 человек по подозрению в экстремизме
Сотрудники ФСБ совместно с центром «Э» МВД и бойцами спецназа провели в Москве и Подмосковье крупную спецоперацию, итогом которой стало задержание свыше 25 человек.
Все они подозреваются в экстремизме и пособничестве терроризму, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентств, задержания проходили по нескольким десяткам адресов. Предполагается, что задержанные могут быть связаны с ваххабитским подпольем в России.
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