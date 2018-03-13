Силовики выявили канал поставки рекрутов для ДАИШ

В столичном регионе пресечена деятельность этнической преступной группы, которая занималась переправкой в Сирию и Ирак людей, готовых воевать на стороне запрещенной в России террористической группировки ДАИШ.

Операцию, в ходе которой были задержаны 60 иностранцев, провели сотрудники ФСБ совместно с полицией.

Участники преступной группы занимались незаконной легализацией в России выходцев из Центральной Азии. С этой целью преступниками была создана целая лаборатория, где изготавливались поддельные паспорта, миграционные бланки и другие документы.

Кроме того, в ходе операции были обнаружены подтверждения связи частников группы с эмиссарами международных террористических организаций, рассказали «Интерфаксу» в ФСБ.

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Теги:
События: терроризм
Организации: МВД, ФСБ
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