Силовики ВСУ выпустили по ДНР более 300 мин и снарядов

Силовики ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более 300 мин и снарядов, заявил закомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, за сутки силовики 1084 раза нарушили режим прекращения огня.

Басурин уточнил, что силовики выпустили по территории ДНР 66 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, 246 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Кроме того, применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись Горловка, Донецка, Ясиноватая, Белая Каменка и села на юге Донбасса, сообщает «РИА Новости».