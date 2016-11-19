Силовики ВСУ выпустили по ДНР более 500 снарядов и мин

ВСУ Украины вечером в пятницу и в ночь на субботу выпустили 530 артиллерийских снарядов и мин по территории ДНР, сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

По его словам, украинские силовики выпустили 530 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 мм и мин калибром 82 и 120 мм по поселкам Трудовские, Александровка, Старомихайловка на западе Донецка, Новоласпа Тельмановского района, Широкая Балка под Горловкой, территории бывшего донецкого аэропорта, промзоны под Ясиноватой, селам Спартак Ясиноватоского района, Саханка, Безыменное, Коминтерново и Ленинское Новоазовского района.

Собеседник Донецкого агентства новостей также сообщил, что киевские силовики использовали не только тяжелое оружие и минометы, но и вооружение боевых машин пехоты, гранатометы и стрелковое оружие.

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Места: Украина, ДНР
События: война
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