Силовики уничтожили главаря «шамильской» банды и его подчиненного

Личности боевиков, ликвидированных в Шамильском районе Дагестана, установлены, сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, уничтоженные минувшей ночью боевики опознаны как главарь террористической группы «шамильская» Ибрагим Амиров и его подчиненный Гамзатапанди Магомедов.

Отмечается, что оба находились в федеральном розыске.

Ранее силовики уничтожили двух боевиков на окраине села Телетль Шамильского района Дагестана, сообщает «Интерфакс».