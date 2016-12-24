Силовики уничтожили главаря «шамильской» банды и его подчиненного
Личности боевиков, ликвидированных в Шамильском районе Дагестана, установлены, сообщил источник в силовых структурах.
По его словам, уничтоженные минувшей ночью боевики опознаны как главарь террористической группы «шамильская» Ибрагим Амиров и его подчиненный Гамзатапанди Магомедов.
Отмечается, что оба находились в федеральном розыске.
Ранее силовики уничтожили двух боевиков на окраине села Телетль Шамильского района Дагестана, сообщает «Интерфакс».
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