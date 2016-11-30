Силовики ВСУ за сутки выпустили 340 мин и снарядов по территории ДНР
Силовики ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 340 мин и снарядов, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, за прошедшие сутки украинские силовики 1,27 тысячи раз нарушили режим прекращения огня.
По территории ДНР было выпущено 46 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 миллиметра, 284 мины калибром 120 и 82 миллиметра и десять танковых снарядов.
Басурин уточнил, что обстрелам подверглись Горловка, Донецк, Докучаевск, а также окрестности Ясиноватой и села на юге ДНР. Об этом сообщает «РИА Новости».
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