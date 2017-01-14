Силовики ВСУ за сутки обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Ирмино из артиллерийских орудий, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР. По словам собеседника «РИА Новости», обстрел начался в 23:40 по местному времени.

Противник применил артиллерийские орудия калибра 122 миллиметра, всего по территории ЛНР было выпущено 16 снарядов. Обстрел велся с направления Попасная по Ирмино.

Всего за минувшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив помимо артиллерии, минометы калибром 120 миллиметров и 82 миллиметров, гранатометы и стрелковое оружие.