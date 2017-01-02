Силовики ВСУ за сутки обстреляли 12 населенных пунктов в ДНР
Силовики ВСУ за минувшие сутки 542 раза нарушений режима прекращения огня, заявил на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, силовики ВСУ выпустили по территории ДНР 210 мин калибром 82 и 120 мм, 23 танковых выстрела, а также 209 боеприпасов из различных типов гранатометов.
Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение. Басурин уточнил, обстрелу подверглись 12 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения в Жованке, Старом Крыме и Гранитном.
- Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и Миссии ОБСЕ, - цитирует «Интерфакс» слова Басурина.
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