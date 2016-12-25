Силовики ВСУ за сутки 230 раз обстреляли территорию ДНР
Силовики ВСУ за прошедшие сутки 224 раза обстреляли территорию ДНР, нарушив введенный режим тишины, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР 76 мин калибра 82 и 120 мм, а также 104 боеприпаса из различных типов гранатометов.
Всего обстрелам подверглись 10 населенных пунктов. Кроме того, Басурин обвинил ВСУ в применении БМП и стрелкового вооружения, сообщает «Интерфакс».
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