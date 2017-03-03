Силовики ВСУ сбили в Донбассе беспилотник ОБСЕ
Украинские силовики сбили беспилотник ОБСЕ недалеко от Донецкой фильтровальной станции, сообщило командование ДНР.
По словам собеседника Донецкого агентства новостей, в 9:45 по местному времени ВСУ открыли огонь по району, где расположена фильтровальная станция. В этот момент в районе рынка «Господарь» ОБСЕ запустили беспилотник для оценки общей обстановки, который был сразу же сбит украинской стороной.
По мнению ополченцев, таким образом силовики целенаправленно сорвали инспекцию на фильтровальной станции.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта договорились прекратить обстрелы в районе Донецкой фильтровальной станции.
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