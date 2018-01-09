Силовики ВСУ 54 раза нарушили «новогоднее перемирие»
За время действия «новогоднего» перемирия» украинские силовики 54 раза нарушили режим прекращения огня, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«С 23 декабря по 9 января ВСУ 54 раза нарушили режим прекращения огня», — сказал представитель ДНР.
Он уточнил, что по территории ДНР было выпущено 140 мин калибром 120 и 82 миллиметра, почти 800 гранат и 173 боеприпаса из вооружения БМП и БТР.
По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки обстреляли село Нижнее Лозовое из миномета калибра 120 мм.
С 23 декабря в Донбассе действует «новогоднее» перемирие, однако украинские силовики продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР, сообщает «РИА Новости».
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