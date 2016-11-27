Силовики ВСУ подтянули запрещенное вооружение к линии соприкосновения в ДНР

Разведка ДНР выявила запрещенное минскими соглашениями вооружение украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в Марьинке, расположенной в одном километре от линии соприкосновения, выявлено местонахождение трех минометов калибром 82 миллиметра. В Гранитном — в полукилометре от линии соприкосновения выявлены огневые позиции четырех минометов калибром 82 миллиметра.

В Красногоровке также было обнаружено четыре миномета калибром 120 миллиметров. В поселке Победа, расположенном в шести километрах от линии соприкосновения, выявлено расположение двух 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30. Об этом сообщает «РИА Новости».