Силовики ВСУ подтянули запрещенное вооружение к линии соприкосновения в ДНР
Разведка ДНР выявила запрещенное минскими соглашениями вооружение украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, в Марьинке, расположенной в одном километре от линии соприкосновения, выявлено местонахождение трех минометов калибром 82 миллиметра. В Гранитном — в полукилометре от линии соприкосновения выявлены огневые позиции четырех минометов калибром 82 миллиметра.
В Красногоровке также было обнаружено четыре миномета калибром 120 миллиметров. В поселке Победа, расположенном в шести километрах от линии соприкосновения, выявлено расположение двух 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30. Об этом сообщает «РИА Новости».
Следующая новость В результате взрыва на севере Сирии пострадали дети
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии