Силовики ВСУ подтянули крупнокалиберную артиллерию к линии соприкосновения в ДНР

Разведка ДНР обнаружила артиллерийские системы крупного калибра украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения, заявил заместитель командующего оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в десяти километрах от линии соприкосновения обнаружены четыре единицы 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Гиацинт».

Кроме того, в населенном пункте Каменка, расположенном в пяти километрах от линии соприкосновения найдены три самоходные минометы «Нона» калибром 120 миллиметров, а также 152-миллиметровая самоходная пушка-гаубица «Дана».

В Крутой Балке, расположенной в одном километре от линии соприкосновения выявлено местонахождение трех самоходных минометов «Нона» калибром 120 миллиметров.

Также спецслужбы ДНР обнаружили в пяти километрах от линии соприкосновения восемь 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Акация», приводит «РИА Новости» слова Басурина.