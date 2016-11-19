Силовики ВСУ подтянули крупнокалиберную артиллерию к линии соприкосновения в ДНР
Разведка ДНР обнаружила артиллерийские системы крупного калибра украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения, заявил заместитель командующего оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, в десяти километрах от линии соприкосновения обнаружены четыре единицы 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Гиацинт».
Кроме того, в населенном пункте Каменка, расположенном в пяти километрах от линии соприкосновения найдены три самоходные минометы «Нона» калибром 120 миллиметров, а также 152-миллиметровая самоходная пушка-гаубица «Дана».
В Крутой Балке, расположенной в одном километре от линии соприкосновения выявлено местонахождение трех самоходных минометов «Нона» калибром 120 миллиметров.
Также спецслужбы ДНР обнаружили в пяти километрах от линии соприкосновения восемь 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Акация», приводит «РИА Новости» слова Басурина.
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