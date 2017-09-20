Силовики подозревают хакеров во вспышке телефонного терроризма

Российские города продолжает лихорадить от многочисленных звонков о якобы заложенных в общественных местах бомбах. Силовики подозревают, что в этом может бть замешана международная группировка хакеров.

В правоохранительных органах полагают, что злоумышленники написали программу, которая посредством IP-телефонии посылает телефонные звонки на выбранные «кустовым способом» адреса. В частности, сообщения о заложенных бомбах в московских школах сопровождались звонками в «скорую помощь». Силовики установили, что они шли из Брюсселя, сообщает «Собеседник» со ссылкой на РБК.

Волна звонков о «минировании» зданий в российских городах началась 10 сентября. действия злоумышленников повлекли за собой эвакуацию десятков тысч человек. Ве звонки оказались ложными. Ранее сообщалось, что практиески все они поступают из Украины.

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