Силовики ВСУ обстреляли территорию ЛНР

Силовики ВСУ обстреляли из гранатометов территорию ЛНР, заявили в пресс-службе народной милиции самопровозглашенной республики.

«Украиские силовики сегодня, 29 декабря, в 21.30 нарушили режим прекращения огня, применив автоматические гранатометы станковые (АГС), крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.

Уточняется, что обстрел велся из подконтрольной украинским военным Калиновки.

В Донбассе с 23 декабря действует режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам. Стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.