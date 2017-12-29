Силовики ВСУ обстреляли территорию ЛНР
Силовики ВСУ обстреляли из гранатометов территорию ЛНР, заявили в пресс-службе народной милиции самопровозглашенной республики.
«Украиские силовики сегодня, 29 декабря, в 21.30 нарушили режим прекращения огня, применив автоматические гранатометы станковые (АГС), крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.
Уточняется, что обстрел велся из подконтрольной украинским военным Калиновки.
В Донбассе с 23 декабря действует режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам. Стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.
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