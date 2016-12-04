Силовики ВСУ обстреляли район КПП «Станица Луганская» в ЛНР

Силовики ВСУ обстреляли из гранатометов позиции Народной милиции ЛНР в районе единственного официального КПП, сообщает оборонное ведомство республики.

Как уточняется в материале, обстрел из станкового противотанкового гранатомета начался в 22:06 по местному времени с направления Станица Луганская.

Кроме того, силовики использовали автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции ополченцев в районе памятника князю Игорю.

Силовики также открыли огонь из минометов калибра 82 и 120 миллиметров и станкового противотанкового гранатомета по позициям ЛНР в районе населенного пункта Сокольники с направления населенного пункта Крымское, сообщает «РИА Новости».