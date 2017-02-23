Силовики ВСУ обстреляли фильтровальную станцию в Донецке
Силовики ВСУ обстреляли фильтровальную станцию в Донецке, сообщил директор компании «Вода Донбасса» Олег Мокрый.
По его словам, здание получило значительные повреждения. Пробита кровля в здании фильтров. Сами фильтры не пострадали.
Мокрый уточнил, что в 7:30 утра по местному времени в районе фильтровальной станции начался обстрел.
Несмотря на то, что попадания снарядов зафиксированы и возле резервуаров, станция продолжает работать, сообщает Донецкое агентство новостей.
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