Силовики ВСУ обстреляли фильтровальную станцию в Донецке, сообщил директор компании «Вода Донбасса» Олег Мокрый.

По его словам, здание получило значительные повреждения. Пробита кровля в здании фильтров. Сами фильтры не пострадали.

Мокрый уточнил, что в 7:30 утра по местному времени в районе фильтровальной станции начался обстрел.

Несмотря на то, что попадания снарядов зафиксированы и возле резервуаров, станция продолжает работать, сообщает Донецкое агентство новостей.