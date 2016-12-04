Силовики ВСУ обстреляли из артиллерии населенный пункт в ДНР

Силовики ВСУ в ночь на 4 декабря обстреляли из артиллерии населенный пункт Александровка, повредив линии электропередачи, заявил представитель министерства обороны ДНР.

- Вследствие обстрела повреждена ЛЭП, есть обесточенные участки поселка, — сказал представитель администрации Донецка.

В администрации Александровки добавили, что без света из-за вечернего обстрела осталось около 40 домов по улицам Ленина и Кирова. Об этом сообщает «РИА Новости».