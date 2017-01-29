Силовики ВСУ обстреливают пригород Донецка

Силовики ВСУ обстреливают населенный пункт в пригороде Донецка, сообщил представитель силового ведомства ДНР.

По его словам, под обстрелом минометов и ствольной артиллерии находятся населенный пункт Спартак и окрестности Ясиноватой.

Ранее сообщалось, что силовики ВСУ четыре раза за минувшие сутки обстреливали позиции Народной милиции ЛНР. Украинские военные применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра, станковый противотанковый гранатомет, БМП-1, БМП-2 и стрелковое оружие, сообщает «РИА Новости».