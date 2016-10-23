Силовики обнаружили квартиру предполагаемых террористов в Нижнем Новгороде

Силовика удалось найти квартиру предполагаемых террористов в Нижнем Новгороде. Участники незаконных вооруженных формирований, по предварительным данным, снимали квартиру в жилом комплексе "Цветы".

Именно в этом жилом комплексе утром проходила спецоперация, в результате которой были убиты двое и ранен один преступник. Ранения получили также двое сотрудников СОБРа.

Спецслужбы с помощью робота-сапера обезвредили находившийся в машине бандитов подозрительный предмет, сообщает ТАСС.