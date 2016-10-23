Силовики обнаружили квартиру предполагаемых террористов в Нижнем Новгороде
Силовика удалось найти квартиру предполагаемых террористов в Нижнем Новгороде. Участники незаконных вооруженных формирований, по предварительным данным, снимали квартиру в жилом комплексе "Цветы".
Именно в этом жилом комплексе утром проходила спецоперация, в результате которой были убиты двое и ранен один преступник. Ранения получили также двое сотрудников СОБРа.
Спецслужбы с помощью робота-сапера обезвредили находившийся в машине бандитов подозрительный предмет, сообщает ТАСС.
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