Силовики ВСУ ночью выпустили 260 снарядов по территории ДНР

Силовики ВСУ ночью выпустили 260 артиллерийских снарядов и мин по окраинам Донецка, Ясиноватой, Горловки и южным селам ДНР.

Как отмечается в сообщении, обстрелы начались в 18:00 по местному времени. Украинские силовики выпустили 260 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 миллиметров и мин калибрами 82 и 120 миллиметров по поселкам Трудовские, Александровка на западе Донецка, Зайцево под Горловкой, селам Спартак, Жабичево к северу от столицы, Саханка, Ленинское, Октябрь Новоазовского района на юге страны, территории промзоны под Ясиноватой, окрестностям «Вольво-Центра» на севере Донецка.

По словам источника Донецкого агентства новостей, при обстрелах силовики использовали гранатометы и стрелковое оружие.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.