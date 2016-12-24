Силовики ВСУ в ночь на 24 декабря нарушили режим перемирия в Донбассе

ВСУ Украины в ночь на 24 декабря нарушили режим перемирия, обстреляв из БМП и минометов линию разграничения в Донбассе, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он отметил, что артиллерия при том не использовалась.

Представитель силового ведомства уточнил «Интерфаксу», что основные нарушения режима прекращения огня были после 02.00 часов ночи. Обстрелам из минометов, калибром 82-мм и 120-мм подвергся район Спартак и район Вольво-центра, далее обстрелы были по району Горловки - Широкая Балка, Зайцево.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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