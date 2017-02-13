Силовики ВСУ использовали в Донбассе ракеты «Точка-У»
Следственный комитет России обвинил ВСУ Украины в применении тактических ракетных комплексов «Точка-У» против мирного населения в Донбассе, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следователей, обстрелу из оружия массового поражения подверглись Луганск, а также села Новосветловка и Терновое в Краснодонском районе, город Ровеньки и поселок Юбилейный.
Отмечается, что за последние сутки украинские силовики 11 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Ura.ru.
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