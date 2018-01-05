Силовики ВСУ готовят провокацию на юге Донбасса

Украинские силовики планируют устроить провокацию на юге Донбасса, заявил замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, ВСУ готовятся к вероятным активным, провокационным действиям на мариупольском направлении.

Такой вывод был сделан на основании перемещения колонн авто- и бронетехники, принадлежащих украинским силовикам. Кроме того, было замечено усиление подразделений силовиков ВСУ на юге Донецкой области.

Власти ДНР попросили ОБСЕ обратить внимание на скопление ударных средств ВСУ у линии соприкосновения.

«При всех попытках украинской стороны дестабилизировать обстановку и несмотря на активную подготовку силовиков к наступательным действиям, жители ДНР находятся под защитой», - заявил Басурин, слова которого цитирует «РИА Новости».