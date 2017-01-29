Силовики ВСУ четыре раза за минувшие сутки обстреливали территории ЛНР

Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреливали позиции Народной милиции ЛНР, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Отмечается, что силовики ВСУ применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра, станковый противотанковый гранатомет, БМП-1, БМП-2 и стрелковое оружие.

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Новогригоровка, Фрунзе, Калиновка и Калиново, сообщает «РИА Новости».