Силовики ВСУ атаковали позиции ДНР

Силовики ВСУ попытались атаковать позиции ДНР на южном участке линии соприкосновения, потеряв при этом 15 человек убитыми и ранеными, сообщили в оперативном командовании ДНР.

Как уточняется в материале, попытка прорыва произошла в 12:40 по местному времени. Отмечается, что силовики ВСУ под прикрытием минометного огня и бронетехники предприняли попытку прорыва позиций ДНР в районе села Коминтерново.

В результате боестолкновения украинские военные вынуждены были отступить на исходные позиции. В ходе перестрелки потери со стороны украинских силовиков составили десять убитыми и пятеро ранеными. В бою были ранены трое ополченцев ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей.