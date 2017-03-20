Силовики ВСУ атаковали позиции ДНР
Силовики ВСУ попытались атаковать позиции ДНР на южном участке линии соприкосновения, потеряв при этом 15 человек убитыми и ранеными, сообщили в оперативном командовании ДНР.
Как уточняется в материале, попытка прорыва произошла в 12:40 по местному времени. Отмечается, что силовики ВСУ под прикрытием минометного огня и бронетехники предприняли попытку прорыва позиций ДНР в районе села Коминтерново.
В результате боестолкновения украинские военные вынуждены были отступить на исходные позиции. В ходе перестрелки потери со стороны украинских силовиков составили десять убитыми и пятеро ранеными. В бою были ранены трое ополченцев ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей.
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